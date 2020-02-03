Berat Albayrak 'Güçlü başlangıç yapmış olduk' deyip duyurdu: Ocak'ta 51,3 oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu." açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" diye konuştu.

"Güçlü başlangıç yapmış olduk"

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin ocakta 51,3 olduğunu, 2020'ye güçlü başlangıç yapmış olduk. Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu. 2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk.