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Ocak ayı ihracat rakamları belli oldu Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Son dakika enflasyon rakamlarının ardından önemli bir diğer rakamları belli oldu. Ocak ayı ihracatı 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaşıldı

Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Buna göre ihracat 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaşıldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık." dedi.

Gülle, "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Pekcan: Cumhuriyet tarihi rekoru

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamının görüldüğünü belirtti.

Pekcan "Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen ocak dış ticaret verileri, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğini gösteriyor" diye konuştu.

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