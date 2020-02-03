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Katil Esad rejiminden bir alçak saldırı daha! Şimdi de sivilleri katletti

SURİYE 'den arka arkaya son dakika sıcak haberler geliyor. Beşar Esad rejimi sivillere saldırmaya devam ediyor. Esad'ın askerleri gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'de sivilleri vurdu. Çok sayıda ölü var.

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırıda 4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığı açıklandı. Askerlerimize yapılan alçak saldırı sonrası Esad'ın askerleri durmuyor.

7 sivil hayatını kaybetti

Esad rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı.Hava saldırısında, araçtaki 7 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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