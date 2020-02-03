Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya uyarı! Önümüzü kesmeyin

İDLİB 'de askerlerimize yapılan hain saldırı sonrası Türkiye misilleme yaptı ve Esad'ın 35 askeri öldürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya hareketi öncesi Rusya'ya uyarıda bulundu. Erdoğan Rus yetkililere seslenerek asla Türk askerinin önünün kesilmesi gibi bir durumun olmamasını istedi.

İdlib'de Esad rejiminin Türk askerlerine yönelik düzenlediği hain saldırıya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya karşı net bir uyarıda bulundu.

Önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.'

Şehit verirken sessiz kalmamız mümkün değil

Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F16'larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT'in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor." ifadelerini kullandı.