Esed rejimin Türk askerine saldırısı sonrası Rusya'dan ilk açıklama!

Gözler Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin tarafından 4 askerimiz şehit olduğu saldırı sonrası Rusya'ya çevrilmişti. Türkiye'nin misliyle karşılık verdiği saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Gece saatlerinde 4 şehit verdiğimiz İdlib'teki Esed rejimin saldırısının ardından gözler Rusya çevrildi. Ruslardan kabul edilemez saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

“Türk birlikleri 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde hareket ettiler ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu”

Açıklamada ayrıca, “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki hava sahası Rusya ordusu tarafından sürekli kontrol ediliyor. Türkiye Hava Kuvvetleri, Suriye sınırını ihlal etmedi, Suriye ordusunun mevzilerine yönelik saldırı tespit edilmedi” ifadelerine de yer verildi.

Saldırının sebebi Rusya'nın uyarılmaması

Öte yandan Rusya, Türk Ordusu'nun saldırıya maruz kalmasının sebebinin, İdlib'deki operasyona dair Rusya'nın uyarılmaması olduğunu söyledi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 35 rejim askeri öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldıra ilişkin yaptığı açıklamada, Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. İlk belirlemelere göre, 35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirildi." dedi.

F-16'lar vuruyor

Erdoğan, ayrıca "Hain saldırıdaki şehitlerimize Allah'dan rahmet diliyorum.Bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Fırtına obüsleriyle, F-16'larla vuruşlar devam ediyor. ifadelerini kullandı.