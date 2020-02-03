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İdlib'deki saldırı sonrası Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında

SURİYE 'de yaşanan sıcak gelişmeler nedeniyle Türkiye yeniden harekete geçti. Suriye sınırına tank sevkiyatları sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

Komutanlar da yanında

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

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