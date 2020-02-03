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Trabzonlu taraftarlardan Fenerbahçe kafilesine silahlı taciz

Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım otobüsüne silah göstererek sarı-lacivertli kafileyi taciz etti.

Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanında 2-1 mağlup olurken iki kulübün arasındaki gerginlik maçtan önce ve sonra devam etti.

Sarı-lacivertliler, takım otobüsünün hava limanına gidişi esnasında Trabzonsporlu taraftarların araçlarla tacizde bulunduğunu belirterek söz konusu görüntüleri yayınladı.

Takım otobüsüne yaklaştı
Haberde taraftarların yol boyunca emniyet şeridini ihlal ederek otobüse yaklaştığı vurgulanırken "Futbol takımımızın daha önce Trabzon'da silahlı saldırıya uğradığını hatırlatıyor, Trabzonspor taraftarlarının futbol takımımıza bu kadar yaklaşmasına izin verilmesinin doğurabileceği tehlikeleri kamuoyunun yorumuna bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Silah gösterdiği iddia edildi
Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyadaki sarı-lacivertli taraftarlar arka koltukta oturan Trabzonsporlu taraftarın silah gösterdiğini iddia ederken, bordo-mavililer ise şahsın elindekinin telefon olduğunu belirtti.

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