Devlet Bahçeli, İdlib'teki askerlerimize saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esad rejiminin 4 askerimizi şehit ettiği saldırıyla ilgili, "Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin de yaralandığı hain saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Devlet Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Rejim yıkılmadan huzur gelmeyecek"

-Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir. Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır.

"Rejimi Rusya kışkırtıyor"

Ancak ne Rusya ne de Suriye/İran; Astana zirve kararlarına, Soçi mutabakat süreçlerine riayet etmemiş, saygı duymamış, gerekli olan sağduyu ve samimiyeti göstermemiştir. Suriye’de istikrarın temin edilmesinden ziyade bölgesel ve tarihsel emellerine odaklanan Moskova yönetimi güvensiz ve ikiyüzlüdür.

Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.

TSK koordinatları

-Askerlerimizin yer alacakları alanların koordinatları muhatap ülkelerle paylaşılmasına rağmen bu saldırının yapılması sadece alçaklık ve ahlaksızlık değil, aynı zamanda düşmanlıktır.