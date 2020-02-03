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Şamil Tayyar'dan Beşar Esad'a: Şimdi hesap verme zamanı

AK Parti'nin eski milletvekili Şamil Tayyar, İdlib'deki hain saldırı sonrası kahraman askerimize başsağlığı dilerken "Şimdi katil Esad için hesap verme zamanı" dedi.

İdlib'de Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırı sonrası Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şamil Tayyar, "Esad rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen 4 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum, makamları cennette yüce olsun. 1’i ağır 9 yaralı askerimize de şifa diliyorum, tez günde sevdiklerine kavuşurlar İnşallah. Şimdi katil Esad için hesap verme zamanı" dedi.

Saldırı Rusya'dan bağımsız düşünülemez

Tayyar, saldırıda Rusya'nın da parmağı olduğunu söyleyerek, "İdlip’teki rejim saldırısı, Rusya’dan bağımsız düşünülemez. Libya denklemi ve Ukrayna ziyaretine mesaj gibi. ABD açıkça, Rusya sinsice oynuyor. Kanlı ve kirli küresel oyunun ayrı yumurta ikizleri" ifadelerini kullandı.

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