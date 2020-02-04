Perşembe günü yoğun kar var! Meteoroloji yarın için uyarı yayınladı

Meteorolojinin geçtiği son dakika haberine göre Balkanlar ve Karadeniz üzerinden yeni bir kar yağışı ve soğuk hava dalgası geliyor. Sıcaklık 10-15 derece arasında düşecek. Kar ve soğuk hava dalgası yurda Çarşamba günü giriş yapacak. Kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kar yağışı başlatacak. Kar asıl etkisini perşembe ve cuma günü gösterecek. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Ankara, Kayseri, Konya, Edirne başta olmak üzere bir çok ilde yoğun kar yağışı görülecek.