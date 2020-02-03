Bakırköy Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı

BAKIRKÖY Cumhuriyet Savcısı Tamer C.'nin ucuza araba ve arsa vaadiyle, meslektaşlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırıp kayıplara karıştığı iddia ediliyor.

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, Bakırköy Adalet Sarayı bir savcının dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor.

500 bin lirasını kaptıran savcı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 500 bin TL kaptıran bir savcının şikayeti üzerine Tamer C. hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlatıldı. Yarım milyon lirasını kaptıran savcı G.K., şikayetle yetinmeyip Tamer C. hakkında icra takibi başlattı. HSK konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Tamer C.'nin istifa dilekçesi verdiği, HSK'nın bunu kabul ettiği ancak tebliğ edilemediği öğrenildi.

6-12 milyon arası vurgun

Ucuza araba ve arsa vaadiyle Tamer C.'nin kimi iddialara göre 6 milyon, kimi iddialara göre ise 12 milyona yakın para topladığı ileri sürülüyor. Savcının parayı nasıl topladığı tam olarak öğrenilmezken bir savcıdan 500 bin TL, iki zabıt katibinden 250 bin TL, adliye dışındaki iki kişiden 100 bin euro ve 540 TL para aldığı iddia ediliyor.

Sigorta şirketi batmanın eşiğinde

Türkiye'nin önde gelen bir sigorta şirketinin ucuza lüks araç vurgununun merkezinde olduğu da ortaya atılan iddialar arasında. İddiaya göre batmanın eşiğine gelen ünlü sigorta şirketi, kurum içinde inceleme başlattı.