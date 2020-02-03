Bulgaristan'da 4'üncü derece koronavirüs alarmı

BULGARİSTAN'da 4'üncü derece koronavirüs risk durumu ilan edildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, vatandaşlarına Çin'e gitmeyin uyarısında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada tehlikeli boyuta ulaşan koronavirüs ile ilgili Bulgaristan'da 4'üncü derece risk durumu ilan edildi.

İki kişinin grip salgınından öldüğü Bulgaristan'da 28 ilden 22'sinde grip alarmı verilerek yaklaşık 2 bin 800 okulda eğitime 7 Şubat'a kadar ara verildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, olağanüstü toplantılar düzenleyerek, özellikle koronavirüs tehlikesine önlemler aldı.

Çin'e gitmeyin uyarısı

Başbakan Boyko Borisov, koronovirüs konusunda en yüksek risk derecesini koruduklarını belirterek, "Israrla rica ediyoruz, uyarıyoruz, Çin'de bulunan veya oraya gitmek isteyen bütün Bulgaristan vatandaşlarının, birkaç hafta daha dünya bu koronavirüsü anlayana kadar, oraya yolculuk yapmayın. Ruslar uçak seferlerini durdurdu, Türkiye ise o istikamete yolcu azaldığı için seferlerini azalttı" dedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, bir iki gün içinde risk durumunun en yüksek olan 5'inci dereceye yükseltileceğini açıkladı. Zaharieva, "Risk derecesini 4'üncü derece olarak aldık, ancak azami olan 5'inci dereceye de yükseltmeye hazırız. Durumu inceliyoruz. Uyarı derecesini yükselteceğiz. Dördüncü uyarı derecesinde, sadece ülke içindeki değil, dünyanın bütün bölgelerinden Bulgaristan vatandaşlarına ısrar ediyoruz: Çin'e yolculuk yapmayın" dedi.

İçişleri Bakanı Mladen Marinov, sınır polislerinin ve emniyet görevlilerinin hastalığı önleyemeyeceğini ancak yayılmasına mani olabileceğini ifade ederek, "Herkesleri bu tehlike karşısında duyarlı olmaya ve ciddi yaklaşmaya çağırıyorum. Güvenlik önlemlerimizin tek bir amacı insanları ve yakınlarını bu virüsten korumak, bu salgının girişinin yavaşlatmak veya önlemek" diye konuştu.

Çin'den 3 öğrenci alındı

Çin'in Wuhan kentinde yaşayan 3 Bulgar üniversite öğrencisi, Almanya ve Fransa tarafından uçakla alındı. Almanya'nın aldığı bir öğrenci Frankfurt'a 100 kilometre uzaklıktakiaskeri kışlada karantinaya alındı. Almanya'nın getirdiği uçakta bulunan 2 kişide koronavirüs saptandığı bildirildi.

Fransa'nın aldığı 2 Bulgar öğrenci, Bulgar Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Sofya'ya getirilerek Askeri Tıp Hastanesi'nde özel tecrit odasına konuldu. Burada kontrolden geçirilen 2 öğrencinin koronavirisü taşımadıkları açıklandı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a Bulgar vatandaşlarını uçağa almasına izin verdiği için teşekkür mektubu gönderdi.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, Sofya ve Varna Havalimanı'na termo kameralar konulduğunu belirterek, gelen yolcuların çok sıkı kontrolden geçirildiğini söyledi. Ananiev, "Bu ısı kameralarımız Varna'da bir yolcuda 37.1 derecede sıcaklık saptadı. Çok düşük bir sıcaklık, ancak onu da farklı koridorlardan geçirerek, müşaade altına aldık" dedi.