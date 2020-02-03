Avrupa'da milli futbolcuların haftası

Avrupa'da forma giyen milli futbolcular haftaya damga vurdu. Oğuzhan, Enes, Hakan ve Kaan, takımlarının kazandıkları puanlarda başrolü oynadı.

Milli futbolcular Avrupa'nın en iyi liglerine damga vurmaya devam ediyor. Enes Ünal, takımı Valladolid'in Mallorca deplasmanındaki tek golünü attı. 22 yaşındaki santraforun golüyle 3 puanı evine getiren Valladolid, 9 haftanın ardından ilk galibiyetini aldı.

Geçtiğimiz hafta Torino karşısında 2 gol bulan Hakan Çalhanoğlu, iyi gidişatını Hellas Verona karşısında da sürdürdü. Milli futbolcu, frikikten bir gol attı. Bu gol Milan'a 1 puanı getirdi. Oğuzhan Özyakup Hollanda'ya hızlı bir dönüş yaptı. Beşiktaş'tan Feyenoord’a kiralanan milli futbolcu, daha 4. dakikada Emmen ağlarını sarstı ve takımını öne geçirdi. Maçı 3-0 kazanan Rotterdam ekibi, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü.

Kaan Ayhan da takımı Fortuna Düsseldorf'u, Eintracht Frankfurt karşısında 1-0 öne geçiren golü atan isimdi. Maç 1-1 sonuçlansa da milli stoper'in golü, Düsseldorf'a Bundesliga'da kalabilmek adına önemli bir puan kazandırdı. Diğer milli futbolculardan Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu da takımlarının haftasonu oynadığı maçlarda şans buldu.