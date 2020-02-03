Sedat Peker Karadağ'a mı kaçtı İşte o açıklama

Sedat Peker polis tarafından arandığı için Karadağ'a kaçtığı ve eşinden boşandığı iddialarıyla ilgili konuştu. Peker Karadağ'da ne yapıyor? Eşi Özge Peker'den boşandı mı? İşte detaylar...

Sedat Peker'in hakkında yakalama kararı çıktığı için Karadağ'a kaçtığı ve eşinden de boşandığı iddia edilmişti. Peker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kaçmadığını çünkü hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığını açıkladı. Sedat Peker, 'kaçtı' iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takriben iki aydır ata yadigarı Balkan coğrafyasındayım" dedi.

Bazı ülkelerden oturum izni alıyorum

Üniversitede okuduğunu ve bu sene mezun olup diplomasını alacağını duyuran Sedat Peker, "Ayrıca ticari çalışmalarım için bazı ülkelerden de oturum alma işlemlerimi tamamladım" ifadelerini kulandı. "Bazı sosyal medya hesaplarında arandığım için Karadağ’a kaçtığım, eşimden boşandığım yönünde haberleri okuyunca acı acı tebessüm ettim. İçimden, ‘Kış kışlığını puştta puştluğunu yapmaktan asla vazgeçmez!’ sözünü tekrar edip durdum." diyen Peker, şöyle devam etti:

Polisle sorunum yok ama...

"Ben herhangi bir suç işlemedimki aranayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisleriyle hiçbir sorunum yok, olamazda ancak bu şerefli teşkilatın içine bir şekilde monte olmuş görünürde polis ama özünde hain olanlarla bizim hesabımız her zaman var olacaktır. (Bu konularla ilgili de ilerleyen günlerde düşüncelerimi detaylıca yazacağım.)"

Sedat Peker eşiyle boşandı mı?

Eşiyle boşandığı iddialarını da yalanlayan Sedat Peker, "Ayrıca ben saygıdeğer eşimle ne savaşlardan çıkarak bu günlere geldik. Bizi üzmek için yapılan bu haberler hem bana hemde saygıdeğer eşime ancak tatbikat olur" dedi. Peker, hakkındaki iddiaları gündeme getirenlere de sosyal medyada yayılan "Oğlum bak git" videosuna gönderme yaparak açıklamasını şöyle bitirdi: " 'Yine oğlum işinize gidin.’ diyorum. Tüm uyarılarıma rağmen bunları yapmaya devam edenlere bu hikayenin sonunun temizlik görevlisiyle o saygısız çocuğun yaşadığının aynısı olacağını özellikle belirtiyorum. Sonradan pişmanlıklarınız VALLAHİ fayda etmeyecek."