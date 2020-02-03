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Rusya’nın 'bilgi verilmedi' iddiasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten jet yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya Savunma Bakanlığı'nın; Türkiye'nin İdlib'deki operasyonları nedeniyle Rusya'yı uyarmadığı ve İdlib'deki saldırının bu nedenle gerçekleştiği iddiasını yalanladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye rejiminin İdlib’deki saldırısında altı askerin şehit olduğu, yedi askerin ise yaralandığı olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Rusya’ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecek"

-Suriye rejimi, kahraman askerlerimizin yerleri önceden koordine edilmesine rağmen bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken, rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor.

Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir.

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan her saldırıya en ağır bedeli ödetecek güçtedir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. TSK milli çıkarlarımızı ve insani değerleri korumak için insanlık düşmanlarıyla mücadele etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımıza rahmet olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir.

Mekanizmalar çalışıyor

-Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır. 

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