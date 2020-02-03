İdlib şehitlerinin sayısı artıyor! Son dakika haberi geldi sayı 6 oldu

İDLİB'te Esed ordusunun yoğun topçu atışı sonucu şehit sayısı arttı. Sabah saatlerinde 4 askerin şehit olduğu 9 askerin de yaralandığı açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin misilleme yaparak 35 Esed askerini öldürdüğünü açıkladı. Şehitlerin cenazeleri Hatay'a getirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed ordusu Mehmetçiğe saldırdı. Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde saldırıda 4 askerin şehit olduğunu biri ağır olmak üzere 9 askerin de yaralandığını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, şehit sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı. Saldırıda yaralanan bir asker ile bir sivilin daha şehit olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasıyla 35 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Şehitlerin cenazeleri ile hain saldırıda yaralanan askerler Hatay'a getirildi.

Topçu saldırısıyla vurdular

Milli Savunma Bakanlığı sabahın ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, "İdlib'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır" demişti.

Bir asker ile bir sivil personel daha...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, şehit sayısı arttı. Bakanlık açıklamasında "Saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6’ya yükselmiştir." denildi.

Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedeflerin ateş altına alınmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, "Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Cenazeler Hatay'a getirildi

İdlib'te şehit olan 4 askerin cenazesi Hatay'a getirildi. Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek.

Şehit olan 4 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi. Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Erdoğan: 35 Suriye askerini öldürdük

Esad rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı karşılıksız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, 4 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırının ardından rejime misliyle cevap verildiğini 35 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şu an F-16'lar vuruyor

Erdoğan, "Hain saldırıdaki şehitlerimize Allah'dan rahmet diliyorum.Bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Fırtına obüsleriyle, F-16'larla vuruşlar devam ediyor. Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. İlk belirlemelere göre, 35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirildi." dedi.

Yeni bir harekat olacak mı?

Yeni bir harekat olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli, o ekibin içerisinde, etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor."

Kanları yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti: "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir."