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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Ordularımız sürekli temas halinde

Suriye rejiminin hain saldırısı sonrası Türkiye ve Rusya arasında kriz olduğu iddiası gündeme geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye ordularının Suriye konusunda sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti.

İdlib'de Suriye ile Türkiye arasında tırmanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'deki gelişmelerin ardından telefon görüşmesi yapmadığını ancak bunun hızlı şekilde organize edilebileceğini vurguladı.

"Sürekli iletişim halindeyiz"

Dmitriy Peskov, "Terör örgütlerinin bu bölgede devam eden hareketliliği nedeniyle endişe duymaya devam ediyoruz. Rusya ve Türkiye orduları, İdlib'deki durum konusunda sürekli iletişim halinde." açıklaması yaptı.

Erdoğan-Putin görüşmesi

Putin ve Erdoğan'ın İdlib'deki son gelişmeleri henüz konuşmadığını belirten Peskov, "Ancak liderlerin bunu gerekli görmesi halinde, görüşmenin en kısa sürede ayarlanabileceğine dair hiçbir şüphe yok" ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın İdlib'deki durumla ilgili gerekli açıklamaları yaptığını da kaydetti.

İdlib'de Esed rejimine bağlı güçlerin Türk ordusuna yaptığı saldırı sonucu 5'i askeri personel 1'i sivil personel olmak üzere 6 şehit verdik. 6 şehit haberinin ardından bölgede gerilim arttı. Türkiye'den art arda sert açıklamalar geldi. Öte yandan Türkiye, Rusya ile bugün Ayn el Arab'da (Kobani) gerçekleşmesi planlanan ortak devriyeyi iptal etti. Bu gelişmeler doğrultusunda açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk askeri yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

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