Bekçi maaşları 2020 kaç para oldu son rakam kriz çıkardı

Bekçi maaşları 2020 yılında kaç para oldu araştırması başladı. 2016 yılında yeniden başlayan bekçi alımları şu günlerde tercih edilen bir meslek haline geldi. Peki lise, üniversite mezunu bekçi adayları ne kadar alıyor?

Bekçi maaşları son günlerde en çok konuşulan konular arasına girdi. Mahalle, stadyum ve çarşılarda görev yapmak için 30 bine yakın bekçi alımı gerçekleşti. Peki bekçiler ne kadar maaş alıyor en düşük en yüksek bekçi maaşı kaç para oldu?

En son 1995 senesinde yapılan bekçi alımı , daha sonra durduruldu ve 2016 senesine kadar yapılmadı. 2016 yılınde ise bekçilik yeniden getirildi ve 2016 senesinden bu yana 30 bine yakın bekçi alımı oldu.

En az lise mezunu adaylar arasından yapılan bekçi alımında adaylar, önce yazılı , daha sonra spor ve sözlü mülakat aşamasına alındı. Bu aşamalarda başarılı olan adaylar eğitime alındı ve EGM büneysinde bekçi olarak işe başladı.

Haftada toplamda 40 saat çalışan bekçiler , 60 yaşında emekli olacak.

Şimdi görevde olan bekçilerin mezuniyete göre sayı dağılımı şu şekilde;

33 yüksek lisans,

7 bin 254 lisans,

12 bin 912 lise

1119 ortaokul mezunu.

Ortaokul mezunu bekçiler 1995 öncesi alınan bekçilerdir.

LİSE İLE ÜNİVERSİTE MEZUNU BEKÇİLER ARASINDA 7 TL MAAŞ FARKI VAR

Bekçilerin maaşları şu şekilde;