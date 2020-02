Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak İdlib açıklaması! İki ordu çatışabilir

SURİYE 'de arka arkaya önemli gelişmeler yaşanırken, İYİ Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ‘28 Ocak’tan bu yana olaylar TSK’nin da dahil olacağı bir çatışma eksenine kaymıştır. Bu gidişle iki ordu çatışabilir’ dedi.

Her fırsatta hükümeti yerden yere vuran ve ‘İdlib’de ne işimiz var?’ diyenlerin yanında kendini gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Artık diplomatik planda etkisiz kaldı

Yıllardır İdlib’in büyük provokasyonlara gebe olduğuna ve Türk askeri gözlem noktalarının kuşatma altında girebileceğine yönelik uyarılar yaptıklarını dile getiren Ümit Özdağ, iktidarı hedef aldı. Türkiye ile Rusya arasındaki ateşkesin sadece 3 buçuk gün sürdüğünü belirten Özdağ, bunun da Ankara’nın Suriye ordusunu durdurma konusunda artık diplomatik planda etkisiz kaldığının göstergesi olduğunu öne sürdü.

Gözlem noktaları kuşatıldı

Suriye ordusunun ilerlemesiyle birlikte Türk askeri gözlem noktalarının kuşatıldığını, hatta ikmallerde bile zorlukların yaşandığını iddia eden Özdağ, bu kuşatmanın, şehit verilen provokasyonda ortaya çıktığı gibi her an çok daha büyük provokasyonlara neden olabileceğini dile getirdi. Özdağ, “Bu provokasyonlar da daha büyük kayıplar ve çatışmaların önünü açabilir. Askeri durumun her gün biraz daha kontrol dışına çıkma eğilimi söz konusu.” diye konuştu.

Afrin’den İdlib’e büyük yığınak yaptı

Suriye ordusunun kritik yerleri alarak saldırılarını sürdürdüğüne işaret eden Özdağ, “Suriye ordusu birçok köyü ve M-5 yolu için kritik sayılan yerleşimleri ele geçirdi. Suriye birliklerinin ilerlemesi sırasında Türk ordusunun 5 No’lu askeri gözlem noktası ile geçici konuşlanma bölgesi Suriye ordusunun kuşatması altına girdi. Türk ordusu da Suriye ordusunun ilerlemesine karşı Fırat Kalkanı ve Afrin’den İdlib’e büyük yığınak yaptı. M-4 ile M-5 karayollarının kesişme noktası olan Seraki kasabasının üç tarafını kesti.” değerlendirmesinde bulundu.

Ordular çatışabilir

Türkiye’nin silah takviyesine rağmen Suriye ordusunun ilerlemesini sürdürdüğünü vurgulayan Özdağ, şöyle konuştu: “28 Ocak’tan bu yana olaylar TSK’nin da dahil olacağı bir çatışma eksenine kaymıştır. Bu gidişle iki ordu çatışabilir. Türkiye, Rusya ve Suriye ile İdlib konusunda HTŞ terör örgütünün İdlib’ten tasfiyesi ve diğer muhalefet güçleriyle Şam güçleri arasında uzlaşmayı hedefleyen bir anlaşmayı şekillendirmelidir. Aksi takdirde bölgede iki tarafın orduları çatışabilir. Bunun Türkiye ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne faydası yoktur.

Provakasyona açık bir ortamı beraberinde getirmiştir

Türk ve Suriye orduları karşı karşıya gelirse Rusların ne yapacaklarını bilmemiz mümkün değil. Bölgesel bir çatışmayla karşı karşıya kalabiliriz. Uzun süreden beri İdlib’te Türk gözlem noktalarının teker teker kuşatma altına girmesi, alınması provakasyona açık bir ortamı beraberinde getirmiştir. Her an olaylar kontrol dışına çıkabilir.”