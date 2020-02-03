İdlib şehitlerinin isimleri! Askerlerimizin acı haberi memleketlerine ulaştı
İDLİB kentinde Esad askerlerinin saldırısında 5 askerimiz ile 3 sivil şehit düştü. Şehitlerimizin isimleri belli olurken, ailelerine acı haber iletilmeye başladı.
İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 askerimiz ile 3 sivil şehit oldu. Şehitlerin cenazesi Hatay'a getirildi. Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek. Şehit olan 5 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi. Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İsimleri belirlenen şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaşmaya başladı.
İdlib şehidi Onur Şükrü Özler - Gaziantep
İdlib'deki saldırıda şehit düyen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler 24 yaşındaydı. Gaziantepli olan şehir Onur Şükrü Özler'in acı haberi baba evine ulaştı.
Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, Gaziler Mahallesi’ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu.
Şehit Onur Şükrü Özler’in cenazesi, yarın Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.