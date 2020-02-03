Koronavirüsten ölenlerin sayısı 521’e ulaştı! Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül virüs ile ilgili son dakika açıklamalar yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılarak feci şekilde ölüme yol açan Koronavirüs ile ilgili tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ölümcül virüs sonrası Çin uçuşlarına yasak getiren ülkeler arasına Türkiye'de dahil oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık" ifadelerini kullandı.

Termal kamera uygulaması

Bakan Fahrettin Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını da duyurdu.

Çin'den gelen Türkler

Çin'den Türkiye'ye getirilen vatandaşlarla ilgili "61 kişinin alınmış numune sonuçları çıktı. Negatif olduğu yani koronavirüs hastası olmadıkları belirlendi" açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbiren karantina altındaki vatandaşlara televizyon, internet, gazete gibi zaman geçirebilecekleri her türlü imkanı sağladıklarını söyledi.

Koronavirüs testleri

Öte yandan Bakan Fahrettin Koca, “Şu an yaptığımız test 4 saate inebiliyor. Sonuç 4 saatte çıkabiliyor 24 saate kadar da uzayabiliyor. Belki sonraki günlerde daha hızlı sonuç verebilen bir haber verebiliriz.” diye konuştu.