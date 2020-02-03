Emre Mor itirafı: Fenerbahçe'ye getirecektim

Galatasaray'dan ayrılarak Olympiakos'a giden Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan, ''Bu sezon başında asıl amacım Emre’yi Fenerbahçe’ye getirmekti.'' dedi.

Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a gelen ancak bekleneni veremeyince devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Olympiakos'a giden Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

Soru: Bu sezon başında Emre Mor ile çalışmıyordunuz, Fenerbahçe ile mi bir anlaşmanız vardı?

Hayır, benim hiç kimseyle bir anlaşmam yoktu. Ben sadece ona bir fikir sundum. Ama Fenerbahçe’ye gitmek istemedi. “Ben Galatasaray’a gitmek istiyorum. Orada Fatih Terim var” dedi. Fenerbahçe’nin ona daha uygun olduğunu söyledim ama istemedi. Emre Mor benim oyuncum olsa, Fenerbahçeli olurdu. Emre eğer Fenerbahçe’ye gelmiş olsaydı eski Emre’ye dönerdi. Asla böyle olmazdı. 2016’daki Emre olurdu. Çünkü ben hayatında olurdum.





''Elimi ayağımı çekmek zorunda kaldım''

Emre Mor, Fenerbahçe’yi istemeyince Galatasaray ile konuşmuştum zaten. Her şey ayarlanmıştı ama Emre bu transferi benimle yapmak istemedi. Kendi menajeriyle yapmak istedi. Elimi ayağımı çekmek zorunda kaldım. Ondan sonra bir İspanyol menajer çıktı, Emre’nin haklarının kendisinde olduğunu söyledi. O beni transfer sürecinde istememesine rağmen ben onu o menajere karşı korudum.





''Herkes onu kullanmak istiyordu''

Emre’nin arkadaş seçimi yanlıştı. Yanlış insanlarla kız arkadaş oldu. Çünkü herkes, Emre’nin yaşadığı spot ışıklarının altında olmak istiyordu. Yanlış çevre kurbanı oldu. Herkes onu kullanmak istiyordu. Annesi ve ben, arkadaşlarıyla kaç kez toplantı yaptık. Annesi de arkadaşlarına çok kızdı. “Benim çocuğumun bir hedefi var, sizi de ailesi olarak görüyor” diyerek uyardı hepsini.