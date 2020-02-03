Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısında korkunç artış Çinliler son rakamı açıkladı

ÇİN İstanbul Başkonsolosu Cui Wei dünyayı kasıp kavuran ölümcül Koronavirüs ile ilgili son rakamları paylaştı. Cui Wei 'ölen kişilerin sayısı 521’e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558.' dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei Koronavirüs ile ilgili 'ölen kişilerin sayısı 521’e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558.'' olduğunu duyurdu.

En son 320 küsürlerde olan ölü rakamı 200 kadar bir artışla bu noktaya geldi.