Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması inceleme başlattık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK’te türbanlı kadın çalışanlara yönelik sarfettiği iddia edilen sözlerle ilgili olarak incelemelerin başladığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK’te kadın çalışanlara yönelik sarfettiği iddia edilen sözleri ile ilgili soruları yanıtladı.

İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması

Konuyu incelemeye aldıklarını belirten İmamoğlu, “31 Ocak itibariyle süreci kurum içerisinde inceliyoruz. Bu konuda incelemelerimizi başlattık. İkincisi zaten bu konuyla ilgili yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim, kurumumuz ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Benim olduğum hiçbir yerde hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye –ister çalışma arkadaşlarımdan birisine ister herhangi bir vatandaşa- inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Zira bu şekilde davranan bir insan zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Bu insanla benim yan yana durma şansım yok. Böyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net. Bu konunun üzerinden, benim hassasiyetimi başka bir yöne çekmeye çalışanlara bunu duyuralım' diye konuştu.

Suç duyurusunda bulunmuşlardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 27 Ocak'ta çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Y.M.Ş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım

Y.M.Ş'nin ''Bu bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım, bir gece düzenleyelim, arkadaşları kaynaştıralım' dediği iddia edildi.

Siz başörtülerinizle otobüse binince terlemiyor musunuz?

Suç duyurusunda bulunan kadınlar Y.M.Ş'nin, "Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz? Siz başörtülerinizle otobüse binince terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?" gibi sorular sorduğunu hatta "Kokuyorsunuz." ifadesini kullandığını söylediler.

Avukat Ferah Yıldız, İBB'ye bağlı sanat ve meslek eğitim kurslarında bölge sorumlusu olarak çalışan 20 kişinin, 27 Ocak 2020'de işten çıkarıldığını ve bu konuda yasal yollara başvurduklarını söyledi.

Yıldız, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Y.M.Ş hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunup, "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Tevfik Göksu'dan Yeşim Meltem Şişli açıklaması

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te kadın çalışanlara yönelik sarfettiği iddia edilen sözleri ile ilgili açıklama yaptı.

Göksu, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin, İSMEK’te çalışan hanımefendilerle ilgili söylediği sözler tam bir skandaldır. Milletimizin değerlerini rencide eden bu ahlaksız ve onur kırıcı ifadelerin, hem hukuki hem de siyasi sonuçları olacaktır. Konu zaten yargıya taşınmıştır. Hukuki sonucu buradan göreceğiz. Ancak bir de bu ahlaksız ifade ve davranışların siyasi sonucu olmalıdır. Siyasi sonucu ise; kendini bilmez bu kişinin bir an önce görevden alınması olmalıdır" dedi.