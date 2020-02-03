Ahmet Hakan'ın yalaka kavgasında Gökhan Özoğuz'a verdiği yanıt olay oldu

Gökhan Özoğuz'un Ahmet Hakan'a yanıtı

Özoğuz'un bu sözleri Hürriyet genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın tepkisini çekti ve dün eleştirel bir yazı kaleme aldı. Özoğuz da sosyal medya hesabından “Beğendiğim bir şeyi övüp beğenmediğim bir şeyi yeremeyecek miyim? Översem yalaka mı olacağım? Fikrimi değiştirme özgürlüğüm yok mu?” diye karşılık verdi.