Ahmet Hakan'ın yalaka kavgasında Gökhan Özoğuz'a verdiği yanıt olay oldu
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı kayak tatiline sahip çıkmasıyla başlayan tartışmada Ahmet Hakan'ın konser iması yeni polemiğin fitilini ateşleyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depreminin hemen ardından Erzurum'a kayak tatiline gitmesi konuşulmaya devam ediyor. İmamoğlu'na her fırsatta destek vermesiyle bilinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un kayak tatiline destek çıkması tartışma konusu oldu.
İmamoğlu için "Adam iyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu işte" demişti
İmamoğlu’nu eleştirenlere tepki gösteren şarkıcı, “‘Nereden bir şey bulsak, kırk yılın başında çıkan düzgün başkanı furyasını bozsak’ diye çırpınanlar var. Yahu yok kayağa gitmiş, yok ne işi varmış da. Yiğidi öldür hakkını yeme. Adam iyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu işte. Bırakın işini yapsın. Not: ayrıca 3 gün Elazığ’daydı.” dedi.
Gökhan Özoğuz'un Ahmet Hakan'a yanıtı
Özoğuz'un bu sözleri Hürriyet genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın tepkisini çekti ve dün eleştirel bir yazı kaleme aldı. Özoğuz da sosyal medya hesabından “Beğendiğim bir şeyi övüp beğenmediğim bir şeyi yeremeyecek miyim? Översem yalaka mı olacağım? Fikrimi değiştirme özgürlüğüm yok mu?” diye karşılık verdi.
Ahmet Hakan'ın itirazı
Özoğuz'un bu sözlerine Hakan, bugünkü yazısında yanıt verdi. Çifte standartlara dikkat çekmek istediğini söyleyen Hakan, "Benim itirazım şuna: Tayyip Erdoğan’a koşulsuz övgüyle yaklaşanlara ağız dolusu “yalaka” denirken... Ekrem İmamoğlu’na koşulsuz övgüyle yaklaşanlardan bu sıfat esirgeniyor." görüşünü dile getirdi.