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300 kiloluk 'Çal Canavarı' öldürüldü

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, halkın heybeti nedeniyle 'Çal Canavarı' lakabını taktığı ve ekinlere zarar verdiği belirtilen yaban domuzu, bu sabah vurularak telef edildi.

Çal'ın Kumral mevkisinde sıklıkla görülen, arazideki ürünlere zarar verdiği ifade edilen dev yaban domuzu, avcı Mehmet Oruç (23) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Yaklaşık 300 kilogram olması nedeniyle birçok avcı tarafından avlanmak istenen ancak bir türlü vurulamayan 'Çal Canavarı' olarak adlandırılan domuzu vuran Avcı Oruç, "Herkes bu domuzun peşindeydi. Vurmak bana nasip oldu. Arazideki ürünlere zarar veriyordu" dedi.

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