ALES başvuruları ne zaman yapılacak 2020 ALES ÖSYM sınav takvimi

2020 yılının ilk ALES sınavı ne zaman yapılacak, 2020 ALES/1 başvuruları ne zaman araştırmaları başladı. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin girdiği ALES sınavı 2020 yılında 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak. ALES/1 başvuruları ise 13 Mart'ta başlayacak.

2020'de ALES sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. ALES 2020 başvuru ve sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ÖSYM takvimi kapsamında yer aldı. ALES 2020 başvuruları tarihleri hakkında merak edilenleri derledik.

ALES 2020 başvuruları ne zaman:

ALES 2020 başvuruları 13 Mart 2020 tarihinde başlayacak, 23 Mart 2020 tarihinde sona erecek. ALES için geç başvuru tarihi ise 1 Nisan 2020 olarak belirlendi.

ALES 2020 sınavı ne zaman:

2020-ALES/1 sınavı 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak.

ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak:

ALES 2020 sonuçları 28 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES sınavı nedir, kimler girebilir:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.