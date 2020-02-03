Bekçiler ne kadar maaş alıyor Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Bekçi maaşları ne kadar sorusu günün olayı oldu. Nedeni ise bazı medya organlarında yer alan bekçilerin öğretmenlerden daha fazla maaş aldığı iddiasıydı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya dair bir açıklama geldi. İşte bekçilerin maaşı;

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 'göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 lira. Lisans mezunu olan bekçilerin maaşı ise 4.534 TL.

Son olarak yetkileri genişletilen bekçilerin maaşları da tartışma yaratmıştı. Lise mezunu bir bekçinin aldığı maaş ile göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşı arasındaki fark tepkilere neden olmuştu.

Görevi yeni başlayan bir öğretmenin maaşı 4013 lira... Göreve yeni başlayan bir polisin maaşı ise 5950 lira

Kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceği aşikardır

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bilindiği üzere kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları, özlük hakları her meslek grubu için ilgili kanunlarda ayrı ayrı düzenlenmektedir. Dolayısıyla diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceği aşikardır.

Özlük hakları bakımından farklılıklar bulunmaktadır

Bu yaklaşımla hareket edilirse aynı eğitim seviyesindeki tüm kamu görevlilerine aynı maaşın verilmesi sonucuna ulaşılması gerekmektedir. Oysaki aynı fakülteden mezun olan iki kişinin kamuda farklı pozisyonlarda istihdamı durumunda da özlük hakları bakımından farklılıklar bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çarşı ve mahalle bekçileri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu görevlileri olup, emniyet hizmetleri sınıfında, genel kolluk birimlerine yardımcı olmak üzere geceleri görev yapan ve vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu sağlayan silahlı kolluk görevlileridir.

En düşük maaş verilen meslek grubu

Genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alan diğer personel ile kıyaslandığında en düşük maaş verilen meslek grubu çarşı ve mahalle bekçileridir. Üstlendikleri sorumluluk ve yaptıkları görev bakımından yıpratıcı, bir o kadar da onurlu bir mesleği icra etmektedirler. Çarşı ve mahalle bekçileri, sürekli gece çalışmalarına ve güvenlik riski yüksek bir meslek icra ediyor olmalarına karşın çeşitli meslek gruplarına sağlanan fiili hizmet zammından da faydalanamamaktadırlar.

Ödemelerin maaş hesaplamalarına dahil edilmediği görülmektedir

Medyada yer alan maaş hesaplamalarında çarşı ve mahalle bekçileri ve polisler için evli ve iki çocuğu olan personel maaşlarının, diğer meslek gruplarında ise bekar olan personel maaşlarının esas alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, değişik meslek gruplarına ödenen birtakım ek ödemelerin maaş hesaplamalarına dahil edilmediği görülmektedir.

Ödenen fazla çalışma ücreti...

Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL’dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."