Mustafa Cengiz'den TFF'ye çağrı Rıdvan Dilmen ve Ali Koç sözleri bomba

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin harcama limitlerinde Fenerbahçe'ye kıyak geçtiğini ifade ederken Rıdvan Dilmen ve Ali Koç'la ilgili sözleri çok konuşulacak.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, beIN SPORTS ekranlarında Güntekin Onay'ın konuğu oldu ve merak edilen konulara açıklık getiriyor. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından bazı satır başları...

- Galatasaray, Süper Kupa'dan bu yana, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarla Türkiye'nin ve Galatasaray'ın adını tüm dünyaya adını duyurmuştur.

- Digitürk bağlamında da baktığımızda sevgili Yousef ve Saad Bey'in de büyük anlayışı ve desteğiyle tarihi bir sözleşme yaptık. 2007 yılından beri Galatasaray TV olarak platformlarda bulunuyoruz. 2009'dan beri sadece Digitürk platformundayız. Biz, bundan sonra bütün platformlara özgürce girebiliriz. Büyük bir fedakarlık gösterdi beIN SPORTS, münhasırlık hakkını kaldırdı. Galatasaray'ın iletişiminin bütün dünyaya ulaşması için çok önemli.

- beIN SPORTS sinyal hakkının da bila bedel bize devretme sözünü verdi. Emek en yüce değerdir. Biz, bu kültürle büyüdük. Digitürk bir değer yaratıyor. Buna saygı göstermek ve yaratılan bu değerin bedelini ödemek insanın yapabileceği en doğru işlerden biri. Korsan yayınlarla mücadele etmek hepimizin görevi. Pastayı büyütmemiz gerekiyor. Yerel ve yasal olarak yayıncı kuruluşa destek vermemiz gerekiyor.

''Florya şu anda aldığımız değerinin 5-6 katı''

- Geçen yıl 7 yaş grubunun 5'inde şampiyon olduk. Altınordu bir tanesinde, Trabzonspor bir tanesinde oldu. Bu vesileyle altyapı sorumlularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum. Bunlara saha yetmiyor. Türk futbolundaki en büyük sorun bu.

- Kemerburgaz, Riva ve Florya birbirine yapışık 3 kardeş gibi. Florya'yı verdiğimiz bedel üzerinden aldık. Florya şu anda aldığımız değerinin 5-6 katı. Bizim aldığımız zamandaki bedel ile şimdiki bedelin üstüne imara açılmış olması.

- İngiltere'de her mahallede çim saha var. 20-30 yıl önce sokaklara sıkışmıştı çocuklar ama artık çift taraflı arabalar var. Futbol için sadece spor kulüpleri kalıyor. Kemerburgaz'a 6 saha yerleştireceğiz. Florya'da bir yandan devam edecek.

''Hem destek al, hem başkalarını eleştir''

- Florya için 120 milyon TL + 37 milyon TL bedel ödedik. Burada Emlak Konut'a da teşekkür ederim. 'Devlet desteğiyle yaptınız.' deniyor. Devlet desteği bize legal sınırlar içindedir, bağış değil. Siz 100 yıl devlet desteği içinde varlık sahibi olacaksınız. Hem devlet destekliyor, nemalanıyor diye insanlara çatacaksınız, böyle bir şey olamaz! Bu trajikomik. Hem destek al, hem başkalarını eleştir. (Ali Koç'u kastediyor)

''Bize destek olanının da heykelini dikeriz''

- Takımımızın Florya'dan Seyrantepe'ye gelmesi polis eşliğinde olmasına rağmen 1.5 saat sürüyor, bu durum futbolcularımızın da konsantrasyonunu bozuyor. Kemerburgaz'da proje hazır! Buradaki yatırım yaklaşık 150 milyon TL! Bizde büyük inşaat şirketleri var, sağlam Galatasaraylı kardeşlerimiz var, lütfen Kemerburgaz'ın yapımına destek olun! Biz yaparız, gücümüz yeter ama bize destek olanının da heykelini dikeriz.

''Riva'da talep patlaması yaşandı''

- Bir an önce Riva'ya gidin, orada muazzam ve muhteşem bir çalışma göreceksiniz. İstanbul'un Riva'sının nasıl değerli bir hale geleceğini göreceksiniz. Riva'da talep patlaması yaşandı. 1.500'e yakın villa var. Müthiş bir talep var. İlk 1 haftada 190 milyonu aşkın talep geldi. Bu, şuna yaradı, Riva'dan elde ettiğimiz gelirle Florya'yı kompanse edeceğiz. Buradan müjdeyi veriyorum. Kemerburgaz arazisinde ruhsatı iptal edilen madencinin fiziki olarak tahliyesine başlandı. Projesi de hazır.

''Sadece 1 basketbol antrenörüne 1-1.2 milyon TL borcumuz var''

- Göreve geldiğimizde binlerce hacizle karşılaştık. Mali bir çıkmaz içindeydik. Sadece futbolda değil basketbolda da transfer yasağımız vardı. Dernek olarak şimdi kimseye bir borcumuz yok. Sadece 1 basketbol antrenörüne 1-1.2 milyon TL borcumuz var.

''Tuvalete bile gitmediler''

- Biz geldiğimizde UEFA ile ilgili çok ciddi sorunumuz vardı. 4 ay UEFA, 4 ay CAS süreci oldu. UEFA'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Batılılar için sizin karakteriniz önemli. Baktılar sağolsunlar, bize güvendiler. En son 3.5 saat dinlediler. Tuvalete bile gitmediler. Bizi anlayışla karşıladı. Yönetim yeniydi. Mali disiplini sağlayarak gelirinizi artırmak zorundasınız. Hedeflerinizi artırarak, bunlara ulaşmak durumundasınız. Geldiğimizde UEFA'yla ilgili çok ciddi durumlarımız vardı. Çatallaşma stratejisi izledik. Hem esas hem usul. İlk kez CAS bir Türk takımını haklı buldu. Avrupa kupalarının yolu açıldı.

''İlk kez, çıplak gelirde artıya geçtik''

- Ben dahil tüm yönetim kurulu, deplasmanlara giderken masrafları cebinden ödüyor. Bu, bizi mutlu ediyor. Buna ben de dahilim. Kulüplerin kurtulması için, UEFA'nın mali disiplininin uygulanması gerekir. TFF, çok değerli bir çalışma yaptı. İlk kez, çıplak gelirde artıya geçtik. Bu çok önemli, Galatasaray tarihinde yok. İlk kez mali genel kurulu ek bütçe istemeden bitirdik.

''Lisanstan alınan bu 49 Milyon TL ne oldu?''

- 15 Aralık 2019 tarihine kadar kulüpler mali durumunu FFP uygulaması için verdi. 31 Aralık'ta da TFF açıkladı, herkesin limiti bu dedi. Ama 31 Aralık'tan sonra bir kulübümüz çıkıyor, 8 Ocak tarihinde tekrar başvuruyor ve limitlerimi arttır, diyor. 33 milyon arttılıyor, o da yetmiyor. 17 Ocak'ta bir 26 milyonluk ek daha var. Sonra yetmiyor bir daha istiyor. 49 Milyon TL %30 aşım payıyla birlikte o kulübe müthiş rahatlama getiriyor. Kendileri için yetersiz geliyor. Lisanstan alınan bu 49 Milyon TL ne oldu? 49 Milyon TL ile puan silme, para cezası, gibi cezalar erteleniyor.

''TFF, kimin ne limiti var açıklayacak''

- Siz, nasıl olur da kapılar kapandıktan sonra veya start başladıktan sonra yarışı 110 metreye çıkardınız? Geriden gelen birini nasıl öne geçirdiniz? Başkalarına da yaptınız mı? TFF, kimin ne limiti var açıklayacak. Sonra kim sızdırdı, ne sızdırdı. Ben anlamıyorum bunu. Lafla şeffaflık, dürüstlük olmaz. Sizin bunu kanıtlamanız gerek. TFF, benim sorularıma cevap vermek zorunda. Haklıysa saygıda kusur etmeyiz. Bize göre kesinlikle haksız.

''Galatasaray bunu yapsa tüm cezaları vermişti''

- Siz nasıl olurda 100 metrelik yarışı 110 metreye çıkardınız? Başkalarına da yaptınız mı, bilmiyoruz. Galatasaray bunu yapsa tüm cezaları vermişti. Peki, neden diğer takımlar için uygulanmıyor?. Ben adım gibi eminim, eğer Galatasaray da Fenerbahçe'nin yaptığını yapsaydı; puan silme, transfer yasağı, kadro kısıtlama cezası hepsinin cezasını alırdı. Nihat Özdemir, Rıdvan Dilmen'e bunu kendisi söyledi. Acaba hangi gerekçeler getirilecek?

''Biz örnek olmak durumundayız''

- Yüzde 5 aşım sınırında kalarak ihtar cezasına kalındı. Biz Galatasaray olarak, kesinlikle cezamızı çekerdik. Cürüm cezaya tabiidir. Cürümünüz cezasız kalırsa, asıl o zaman suç legal hale gelir. Meydanda her şey. İllegal değil, legal olarak yapılmış. Yetmemiş, bir daha başvurmuş, reddedilmiş. %5 aşım sınırında kalarak sadece ihtar cezası almış. Galatasaray olsa cezasını çekerdi. Biz örnek olmak durumundayız. Hiçbir kulüp bizim düşmanımız değil. Tüm kulüpler ve camialar, bizim değerli rakiplerimiz. Aynı platformda eşit şartlar altında, eşit koşullarda mücadele etmeyi istediğimiz değerli rakiplerimiz.

''Bizimle 4 yıllık daha anlaşma yaptılar''

- Sürekli olarak başarıya gereksinim duyan dinamik bir süreç içerisindeyiz. Sadece mali disiplini sağlayarak, tasarruf ederek gelirinizi artırmak zorundasınız. Hedefleri büyütmek ve bu hedeflere ulaşmak durumundasınız. UEFA, mali disiplini sağladığımızı gördü ve 147 milyon euro zarar etmemize rağmen bizimle 4 yıllık daha anlaşma yaptılar.

''Size de taş atarlar, kuleniz yıkılır''

- Siz cam kulede otururken, etrafa taş atmayın; size de taş atarlar, kuleniz yıkılır. (Ali Koç) Biz yarattığımız her gelirde devlete kazandırdık. Biz yarattığımız bütün değerlerde devletimize kazandırdık. Ali Sami Yen'den çıktık, 1 milyar 400 milyon TL kadar kazandırdık. Seyrantepe'ye geldik minimum 7 milyar dolar ile cazibe merkezi haline getirdik.

- Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine gideceğim.