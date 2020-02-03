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Üniversite öğrencisi genç kız kaldığı apartta ölü bulundu

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Asiye Erdem, kaldığı apartta ölü bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı 2. sınıf öğrencisi Erdem'i yatağında hareketsiz gören oda arkadaşı, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdem'in cesedi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Şanlıurfa'dan Muğla'ya üniversite öğrenimi için geldiği öğrenilen Erdem'in ölüm haberini alan sınıf arkadaşları da üzüntü yaşadı. 

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