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Araç yangını E-5'te trafiği durma noktasına getirdi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL E-5 İncirli mevkiinde meydana gelen araç yangını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

E-5 karayolu İncirli mevkisinde seyir halinde bulunan bir araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bu sırada trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

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