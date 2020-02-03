Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev Sanayi Odasında düzenlenen Ukrayna-Türkiye İş Forumuna katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin Karadeniz'den komşusu Ukrayna ile münasebetlerinin her geçen gün daha da güçlendiğine işaret eden Erdoğan, "Ukrayna bizim için dost bir ülke olmanın ötesinde stratejik ortaktır. Türkiye ve Ukrayna coğrafi konumları ve ekonomileri itibarıyla birbirlerini rakip değil, değerli birer ortak gören ülkelerdir. Bu bakış açısının en güzel meyvesi ülkelerimiz arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıdır" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl iki ülke ticaretinin yüzde 10,2 artarak 4,8 milyar dolara ulaştığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk müteahhitlik sektörünün Ukrayna'da bugüne kadar toplam 6,3 milyar dolar değerinde 184 projeye imza attığını dile getirdi.

"Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri"

"Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi" diyen Erdoğan, turizm sektöründe de çok büyük bir ivme yakalandığını vurguladı.

Erdoğan, "Ülkelerimiz arasında vizeleri kaldırarak kimlikle seyahat edilmesine imkan tanıdık. Böylece 2019 yılında 1 milyon 550 bin Ukraynalı turisti Türkiye'de ağladık. Bu rakam önceki seneye göre yüzde 12'lik bir artışa tekabül ediyor. Aynı dönemde Türkiye'den de 217 bin vatandaşımız Ukrayna'yı ziyaret etti" ifadesini kullandı.

"İş birliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" Ayrıca savunma sanayi, teknoloji, iletişim altyapısı, telekomünikasyon gibi stratejik sektörlerde de ortaklığın güçlendiğini anlatan Erdoğan, "Türk şirketlerinin özellikle haberleşme, gıda, tekstil, bankacılık ve inşaat malzemeleri alanlarında Ukrayna'da ciddi yatırımları bulunuyor. Bu ülkedeki yatırımlarımızın toplamı 3 milyar doları aşıyor. Otomotiv, demir çelik, savunma, 4,5G teknolojilerinde de Türkiye ile Ukrayna arasında önemli bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanlarda da iş birliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Son 17 yılda ekonomiye 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi olduğunu ve attıkları adımlarla Türkiye'yi dünya iş yapma kolaylığı endeksinde sürekli yukarı taşıdıklarını belirten Erdoğan, "Türk bankacılık sektörünün yüzde 17 düzeyinde olan sermaye yeterlilik oranı, yüzde 8 olan uluslararası standartların oldukça üstünde yer alıyor" diye konuştu.

126 ülke ve 328 yurt dışı uçuş noktasına ulaşan Türk Hava Yollarının (THY) dünyanın en çok ülkesine ve en çok dış hat noktasına uçan havayollarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, İstanbul'dan 4 saatlik uçuşla 1,6 milyarlık devasa bir pazara ulaşılabildiğini söyledi.

"Genç, eğitimli ve nitelikli nüfusumuzla ciddi bir iş gücüne sahibiz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin, satın alma paritesine göre değerlendirilmesi halinde dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olduğunu vurguladı.

"Türk ekonomisi başarı grafiğini sürekli yükseltiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de göreve geldiklerinde ihracatın 36 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sabah açıklanan rakamlara göre ihracatımız hamdolsun 181 milyar dolara ulaştı. Ocak ayı ihracatımız önceki aya kıyasla yüzde 6,1 artış göstererek 14 milyar 765 milyon dolara ulaştı. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86'yı buldu. Ticaret savaşlarına ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen Türk ekonomisi başarı grafiğini sürekli yükseltiyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 senesinde ihracatımızı inşallah 500 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."