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ABD'den Halkbank için sevindiren karar

ABD'de görülen Halkbank davasında savcılık bankanın ceza erteleme talebini haklı buldu. Federal mahkeme, Halkbank davasında bankanın katılmadığı her duruşma için günlük bir milyon dolar ödemesi talebinde bulunmuştu.

ABD'de görülen Halkbank davasında savcılık bankanın ceza erteleme talebini haklı buldu. 

Daha önce görülen davada savcılar, Halkbank'ın duruşmalara katılması için yaptırım uygulanması talebinde bulunmuş ve katılmadığı her duruşma için bir milyon dolar yaptırım uygulanmasını istemişti.

Ayrıntılar geliyor...

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