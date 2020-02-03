Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu şehit sayısı arttı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısıyla ilgili, "Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i asker 8 kişi şehit oldu" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çiziyorum. Ülkenin doğusundaki durumun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğündeki sorunun en kısa zamanda çözülmesini umuyoruz. Elimizden gelen katkıyı vermeyi sürdüreceğiz.

İkili görüşmemizde gerek siyasi gerek askeri kültür gibi bütün bu alanlarda görüşmemiz verimli geçti. Az önce ticaret bakanlarımız tarafından imzalanan mutabakat kapsamında taleplerimizi ilettik. Serbest ticaret anlaşmamızı ise bu yıl içerisinde tamamlayacağız.

Savunma işbirliğimizi ortak üretim ve üçüncü ülkelere üretim yapmak kapsamında ileri aşamalara taşıdık. FETÖ ve terör örgütü gibi konuları da ele aldık. Güvenlik işbirliğimizi güçlendirmek yönündeki görüşlerde hemfikir olduğumuzu gördük. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey bir yol haritası teşkil ediyor.

Ukrayna pek çok soydaşlarımıza ev sahipliği yapıyor. Bu soydaşlarımızın ihtiyaçları için gereken yardımları yapacağız. Kırım Tatarların da durumunu yakından takip ediyoruz."

Özellikle şu an Kırım'da bulunan vatandaşlarla ilgili Türkiye bu konuda nasıl yardımcı olabilir?

Erdoğan:

"Alt ve üst yapısı ile konutlar yapma kararı verdik. Hazine ve Maliye Bakanıma heyetler arası toplantıda durumu ilettim Ve birlikte muhattapları ile hareket edecekler. Süratla bu inşaatları sizlerle birlikte bitirecekler. Ve böylece sefaletten bu insanların kurtulmasına sizler başkan olarak yardımcı olmuş olacağız. "

Zelenskiy:

"Tutukluların değişimine gelince, bana Ukrayna vatandaşlarının evlerine dönmesi dememiz daha doğru olacak. Söz konusu değişim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bence bu görevi başarıyla yürütüyoruz. Değişim iki yönlü gerçekleşiyor. Hem üçlü diyalog grubunun görüşmeleri altında devam eden bir diyalog. Liste çok uzun ancak biz bu listenin ilk kısmına odaklanacağız. Rusya ile doğrudan gerçekleştirdiğimiz müzakerelerle ilgili bir süreç de başladı. En yakın zamanda bu konuyla ilgili bir tarih alacağımıza inanıyorum. Konuştuğumuz tutsakların çoğu Kırım Tatarı."

Suriye'de son günlerde Türk askerleri aldıkları tedbirler neler? FETÖ terör örgütünün ise Ukrayna'da okullar mevcut. Bu okulların kapatılması konusunda Zelenskiy bir adım atacak mı?

Erdoğan:

"İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik. Öyle ki rejimin Rusya'nında görmezliği ile ki İdlib 3-4 milyonun yaşadığı bir yer. Ve bu insanlar 1 milyona yakın bizim sınırlarımıza doğru yürüyor. Zaten şu an bizde 4 milyona yakın Suriyeli var. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz. Artık yavaş yavaş kendileri bir yerlere yerleşmeye başladı. Bu gelecek olan 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz. Çok kısa bir süre önce bir deprem geçirdik. Bu depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Fakat 10 bini aşkın ağır hasarlı bina var. Biz bu binaları süratla inşa edeceğiz. Bir taraftan da mülteciler ülkemize geliyor. Artık bunları kabullenmekte zorlanıyoruz. Ve bunları kendi yerlerinde Suriye'de nasıl iskan ederiz çalışmasını yapıyoruz. Suriye içine 30-40 km uzaklığında bir briket ev yapıyoruz. Ve yerleştireceğiz. Rejim güçlerinin saldırısında ise 5 asker 3 sivil şehit oldu. Bedellerini ise ödetmeye devam edeceğiz."

Zelenskiy:

"Eğitim kurumları arkasında saklanan örgütlerin faaliyetleriyle ilgili Sayın Erdoğan'la görüşme yaptık. Bildiğim kadarıyla bu konu Ukrayna Türkiye ilişkilerinde uzun süredir gündemde. Bugün Sayın Erdoğan'dan bilgileri aldım ve iç servis başkanımıza bu isimleri ilettim."