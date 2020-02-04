HABER /  GÜNCEL

Manisa'da art arda depremler! 5 dakika içerisinde tam 5 deprem oldu

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 5 dakika içerisinde en büyüğü 4,0 olan 5 artçı deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden derlenen bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde gece saatlerinde 5 dakikada içerisinde en büyüğü 4,0 olan 5 artçı sarsıntı meydana geldi.

İlk deprem 4.0 şiddetinde

İlk deprem saat 04.27'de 4,0 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

5 dakikada tam 5 kez 

Sonrasında, ilçede saat 04.28'de 3,4 büyüklüğünde olmak üzere 04.32'ye kadar 3 artçı ile birlikte toplam 5 deprem yaşandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den Türkiye'ye destek mesajı: Meşru savunma eylemlerini tamamıyla destekliyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dünyaya Çin için dayanışma çağrısı
Elazığ'daki esrarengiz ışığın kaynağı açıklandı
ABD'den Halkbank için sevindiren karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu şehit sayısı arttı
Düzce'de şüpheli ölüm
ÖNCEKİ HABERLER
Aslı Bekiroğlu suç duyurusunda bulundu
Bakan Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması
CHP kongresinde arbede! Başkan adayı salondan çıkarıldı
AB'den İdlib açıklaması: Olayları takip ediyoruz
MediaMarkt'tan Sevgililer Günü kampanyası
Yorumlar