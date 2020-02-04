Manisa'da art arda depremler! 5 dakika içerisinde tam 5 deprem oldu

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 5 dakika içerisinde en büyüğü 4,0 olan 5 artçı deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden derlenen bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde gece saatlerinde 5 dakikada içerisinde en büyüğü 4,0 olan 5 artçı sarsıntı meydana geldi.

İlk deprem 4.0 şiddetinde

İlk deprem saat 04.27'de 4,0 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

5 dakikada tam 5 kez

Sonrasında, ilçede saat 04.28'de 3,4 büyüklüğünde olmak üzere 04.32'ye kadar 3 artçı ile birlikte toplam 5 deprem yaşandı.