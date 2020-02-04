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Aslı Bekiroğlu suç duyurusunda bulundu

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medyada yayılan, kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Instagram hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yasal sürecin başladığı belirtti.

İşte Bekiroğlu'nun açıklaması:

"Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır. 'Hepimize nasıl dava açılacak' diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu?' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç, bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım."

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