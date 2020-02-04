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8 TSK mensubunu şehit eden Esad rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama

İDLİB'de yaptığı saldırıyla 8 TSK mensubunu şehit eden Suriye rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'yi hedef alan küstah suçlamalar yaptı.

Suriye rejim yanlısı al-Watan gazetesine konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'yi hedef aldı. Faysal Mikdad, Türkiye'nin İdlib'deki eylemlerinin Nur-Sultan ve Soçi anlaşmalarının ihlali olduğunu savundu.

"Türkiye anlaşmaya uymuyor"

Esad rejimi temsilcisi Faysal, Türk askeri birliklerin İdlib'e gönderildiği haberleriyle ilgili, şöyle konuştu: Adana anlaşmasının tüm ihlallerini kınıyoruz. Türkiye bu anlaşmaya uymuyor. Bu anlaşma, Suriye topraklarına bu şekilde girmeye izin vermiyor.

Ne olmuştu?

Esad rejim güçleri İdlib'de Türk askerlerini hedef aldı. Saldırıda 5 asker ve 3 sivil personel şehit oldu, 7 asker de yaralandı. Saldırı sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 54 rejim hedefinin ateş altına alındığını belirterek, "Çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

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