8 TSK mensubunu şehit eden Esad rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama

İDLİB'de yaptığı saldırıyla 8 TSK mensubunu şehit eden Suriye rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'yi hedef alan küstah suçlamalar yaptı.

Suriye rejim yanlısı al-Watan gazetesine konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'yi hedef aldı. Faysal Mikdad, Türkiye'nin İdlib'deki eylemlerinin Nur-Sultan ve Soçi anlaşmalarının ihlali olduğunu savundu.

"Türkiye anlaşmaya uymuyor"

Esad rejimi temsilcisi Faysal, Türk askeri birliklerin İdlib'e gönderildiği haberleriyle ilgili, şöyle konuştu: Adana anlaşmasının tüm ihlallerini kınıyoruz. Türkiye bu anlaşmaya uymuyor. Bu anlaşma, Suriye topraklarına bu şekilde girmeye izin vermiyor.