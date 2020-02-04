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Denizlispor 1 puanı son dakikalarda kurtardı

Süper Lig’in 20. haftasında Denizlispor evinde Göztepe’yi ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor ile Göztepe karşılaştı. Denizli'deki karşılaşma 1-1 sona erdi.

Göztepe, 9. dakikada Serdar Gürler ile öne geçti. İlk yarı 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle bitti. Denizlisporlu Oscar Estupinan'ın 86'da kaydettiği gol skoru ilan etti.

Bu skorla Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Yukatel Denizlispor puanını 23 yaptı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Göztepe'nin puanı ise 30 oldu.

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