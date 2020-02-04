HABER /  YEREL

Doğu Perinçek gülerek şehit vermeden olmaz dedi tepki çekti

Vatan Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in, Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında şehitlerle ilgili verdiği sözleri ve verdiği tepki sosyal medyada büyük tepki gördü.

İdlib'te 8 şehidin verildiği hain saldırının ardından Habertürk'ün Türkiye'nin Nabzı programında Türkiye'nin Suriye'deki politikaları masaya yatırıldı.

Program konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in şehitlerle ilgili gülerek "Şehit vermeden sorun çözülmez olmaz" demesi sosyal medyada tepki çekti.

Şehit vermeden hiçbir sorun çözülmez

Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz'ın "Biz burada, bir daha şehit vermeyeceğimiz bir gelecek için konuşmuyor muyuz" sözlerine yanıt veren Doğu Perinçek, gülerek "Şehit vermeden hiçbir sorun çözülmez. Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden" şeklinde yanıt verdi. Doğu Perinçek'in bu tepkisi sosyal medyada büyük yankı buldu.

Tepki yağdı

8 askerimiz şehit olmuştu

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de 5 askerimiz ve 3 sivil şehit olurken, 7 askerimiz de yaralanmıştı. Acı haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanırken, yapılan açıklamada bölgedeki çatışmaların önlenmesi için göreve gönderilen Mehmetçiklerimizin rejim güçleri tarafından top atışlarıyla vurulduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir Memenen'de anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu! Hamil kadın 6 yerinden bıçaklanmış
Tarık Çamdal asgari ücrete Adana Demirspor'a gitti
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425’e çıktı
8 TSK mensubunu şehit eden Esad rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama
Manisa'da art arda depremler! 5 dakika içerisinde tam 5 deprem oldu
ABD'den Türkiye'ye destek mesajı: Meşru savunma eylemlerini tamamıyla destekliyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den gidenler oralığı kasıp kavuruyor
Çin'de milyonlarca insan uzaktan çalışıyor
Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı çok sayıda yaralı var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dünyaya Çin için dayanışma çağrısı
Elazığ'daki esrarengiz ışığın kaynağı açıklandı
Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi Ebru Çolak kimdir yaşı kaç?
Yorumlar 1 yorum