Doğu Perinçek gülerek şehit vermeden olmaz dedi tepki çekti

Vatan Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in, Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında şehitlerle ilgili verdiği sözleri ve verdiği tepki sosyal medyada büyük tepki gördü.

İdlib'te 8 şehidin verildiği hain saldırının ardından Habertürk'ün Türkiye'nin Nabzı programında Türkiye'nin Suriye'deki politikaları masaya yatırıldı.

Program konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in şehitlerle ilgili gülerek "Şehit vermeden sorun çözülmez olmaz" demesi sosyal medyada tepki çekti.

Şehit vermeden hiçbir sorun çözülmez

Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz'ın "Biz burada, bir daha şehit vermeyeceğimiz bir gelecek için konuşmuyor muyuz" sözlerine yanıt veren Doğu Perinçek, gülerek "Şehit vermeden hiçbir sorun çözülmez. Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden" şeklinde yanıt verdi. Doğu Perinçek'in bu tepkisi sosyal medyada büyük yankı buldu.

Tepki yağdı

8 askerimiz şehit olmuştu

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de 5 askerimiz ve 3 sivil şehit olurken, 7 askerimiz de yaralanmıştı. Acı haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanırken, yapılan açıklamada bölgedeki çatışmaların önlenmesi için göreve gönderilen Mehmetçiklerimizin rejim güçleri tarafından top atışlarıyla vurulduğu belirtildi.