Birgün İdlib haberinde şehit diyemedi yazıklar olsun
SURİYE 'de şehit düşen askerlerimizin acı haberi Türkiye'nin yüreğini yakarken Esad'a olan hayranlığıyla bilinen Birgün gazetesi, rejim tarafından şehit edilen askerlerimizi okuyucularına "yaşamını yitirdi" diyerek duyurdu.
Suriye'deki iç savaşta yüzbinlerce insanı katledip milyonlarca insanı yerinden yurdundan edip mülteci durumuna düşüren Esad, İdlib'de Türk askerini hedef aldı. Düzenlenen kalleş saldırıda 7 askerimiz şehit oldu.
Haberi okuyucularına duyuran Birgün gazetesi ise "şehit" demekten kaçındı. Yaşamını yitirdi ve hayatını kaybetti ifadelerini kullandı.
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Foto Galeri İdlib şehitlerinin isimleri! Askerlerimizin acı haberi memleketlerine ulaştı