HABER /  GÜNCEL

İzmir Balıkesir ve Konya merkezli çok sayıda ilde FETÖ operasyonu

Türkiye güne FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmesiyle uyandı. İzmir, Balıkesir ve Konya'da FETÖ için harekete geçildi.

Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasında yer alan 54 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. 

Balıkesir'de ise FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık düğmeye bastı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün esnaf ve iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller olan, ayrıca 43'ü hakkında örgütün sözde mütevellisi olduklarına dair ifadeler bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Konya merkezli 22 ilde operasyon

Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 11 ilde 24 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de 24 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Perinçek gülerek şehit vermeden olmaz dedi tepki çekti
İzmir Memenen'de anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu! Hamil kadın 6 yerinden bıçaklanmış
Tarık Çamdal asgari ücrete Adana Demirspor'a gitti
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425’e çıktı
8 TSK mensubunu şehit eden Esad rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama
Manisa'da art arda depremler! 5 dakika içerisinde tam 5 deprem oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Evde bakım maaşı Şubat ayında ne zaman yatacak kaç para?
Fitch Ratings'ten koronavirüs uyarısı: Salgın büyürse petrol talebi azalabilir
Fenerbahçe'den gidenler oralığı kasıp kavuruyor
Çin'de milyonlarca insan uzaktan çalışıyor
Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı çok sayıda yaralı var
e okul giriş MEB ders programı görüntüleme ekranı açıldı
Yorumlar