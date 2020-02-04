Jeopolitik riskler arttı! İşte 6 TL'ye dayanan dolarda son durum

Rusya ile ilişkiler başta olmak üzere bölgedeki jeopolitik riskler kur üzerinde etkili olacak. Önceki gün 5.98 seviyesinde olan dolar, sakin bir seyirle 4 Şubat sabahına 5.9845 TL'den başladı.

Dolar kuru 5.98 etrafında dar banttaki hareketini sürdürürken piyasada gözler enflasyon verisi ve hazine ihalelerinin ardından Suriye kaynaklı jeopolitik risklere çevrildi.

Son durum 4 Şubat sabahına dolar kuru 5.9845 TL'den başladı. Euro ise 6,61 seviyesinden işlem görüyor. Spot altın koronavirüs endişelerinin hafiflemesiyle 1575 dolara gerilerken gram altın fiyatı 303 TL'de. Brent petrol ise 55 doları test ediyor.

Endişeler arttı ancak etkisi yansımadı

Dün İdlib'de 8 Türk askerinin rejim saldırıları sonucu şehit düşmesi ve Türkiye'nin verdiği karşılık sonrası Rusya ile ilişkiler daha yakından takip edilmeye başlandı. Analistler endişelerin artmasına rağmen henüz bunun fiyatlamaya yansımadığını belirtiyor.

Erdoğan ve ABD açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Rus yetkili makamlarına muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın" mesajını ilettiklerini belirtti. ABD tarafından da açıklama gelirken, yapılan açıklamada İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziyede bulunuldu ve ABD Türkiye'nin saldırılara verdiği meşru karşılığı desteklediğini açıkladı.