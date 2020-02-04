Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta neden yok ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarında haftaiçi her sabah yayınlanan Neler Oluyor Hayatta sunucularından biri olan Seda Akgül ayrıldığını duyurdu. Sosyal medyadan ayrılık açıklaması yapan Seda Akgün yapımcısı ve partneri Hakan Ural hakkında olay ifadeler kullandı. Peki Seda Akgül yerine kim geldi?

Seda Akgül Kanal D ekranlarında yayınlanan Hakan Ural ile sunduğu Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı. Ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Seda Akgül yapımcısı ve partneri Hakan Ural hakkında bomba açıklamalar yaptı. Peki Seda Akgül neden Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı, yerine gelen Nur Tuğba Namlı kimdir?

Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta programından neden ayrıldığını bu sözlerle açıkladı..

Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya’nın patronu Uygar Ataş’ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır.Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır .

Kötülüğümü isteyenlere en güzel cevap; TRT sınavı ile başlayan, 22 yıllık meslek hayatımda eğitimim, başarılarım, insan ilişkilerim, ekrana saygım ve tecrubemdir.. Herşeyden önce beni kalplerinde ve evlerinde misafir eden izleyicilerim gelir..Bundan sonra eğitim, konuşma tarzı , tavır ve saygı kavramlarını bilen... Kendi tecrube, bilgi ve insanlık anlayışıma yakın meslektaşlarımla ve işverenlerle çalışmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum...

Ekmekle oynayanın , ekmeği olmaz... Bıgüne kadar hep ayıpsız ayrılıklar yaşadım. Artık ayıpları olanlar düşünsün....KanalD’yi tenzih ederim.. Daha özgür, mutlu, saygılı ve sevgili projelerde buluşmak dileğiyle....Dostunuzu dost ilan edin, arkanızdan kuyu kazanların dostunuz gibi görünmesine müsade etmeyin. En büyük zararı onlar verir. Basit bir veda ile ayrılabileceğim, çok saygı duyduğum ve yıllarımı verdiğim kanaldan henüz orada 3 aydır iş yapmakta olan insanların başarısızlığını yine ben ödemek zorunda kaldım ilk kez hakkım helal değil.

Seda Akgül kimdir: Seda Akgül 17 Haziran 1971’de Ankara’da doğmuştur. Türk sunucu ve akademisyen ve yazardır. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi’nin bursu ile Brüksel’de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington'da staj görmüştür.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8'de görev almıştır. Avrupa Birliği’ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi'nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir.

TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV’ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014’te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D’ye geçmiştir. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi. 2016 Temmuz’da boşandı.