HABER /  EKONOMİ

Benzine dün gece gelen zam iptal edildi

Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı. Ancak zam pompaya yansıtılmadı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugün açıklanan ve geceyarısı itibariyle benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş olarak yansıyacak zammın iptal edildiğini duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda "Bugün rafineri tarafından açıklanan 04/02/2020 tarihinde geçerli olacak olan 8 kuruşluk benzin zammı yine aynı kurum tarafından iptal edilmiştir. Bugünkü güncel pompa satış fiyatları geçerlidir" denildi.

Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olmuştu.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan ilk fırça : Takıma zarar veriyorsun
Jeopolitik riskler arttı! İşte 6 TL'ye dayanan dolarda son durum
Birgün İdlib haberinde şehit diyemedi yazıklar olsun
İzmir Balıkesir ve Konya merkezli çok sayıda ilde FETÖ operasyonu
Doğu Perinçek gülerek şehit vermeden olmaz dedi tepki çekti
İzmir Memenen'de anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu! Hamil kadın 6 yerinden bıçaklanmış
ÖNCEKİ HABERLER
Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta neden yok ayrıldı mı?
Yapımı yılan hikayesine dönen Çukurova Havalimanı ihalesinde teklif süresi ertelendi
Sercan Yıldırım kimdir yaşı kaç Survivor 2020 kadrosuna girdi
Denizlispor 1 puanı son dakikalarda kurtardı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti
Bekçi maaşları 2020 kaç para oldu son rakam kriz çıkardı
Yorumlar 18 yorum