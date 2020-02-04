Yapımı yılan hikayesine dönen Çukurova Havalimanı ihalesinde teklif süresi ertelendi

Temelinin atılmasının üzerinden sekiz yıl geçen Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın işletme ve üst yapı ihalesinde teklif verme süresi ertelendi. 2011 yılında işletme ihalesini alan firma 357 milyon euroluk yatırım bedelini karşılayamadığı için işten çekilmişti.

Temeli 2013 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından Mersin, Tarsus’ta atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı aradan geçen 8 yılda bir türlü tamamlanamayınca geçen yıl bitiminde şimdi de üst yapı inşaatı için ihaleye çıkılmıştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devrine ilişkin ihalede teklif süresini uzattı. İhale tarihi 4 Şubat olarak belirtilmişti fakat Resmi Gazete’de bugün yer alan bir düzenlemeye göre ihalede teklif süresi bitimi 16 Mart’a ertelendi.

600 bin euro teklif

İhaleye katılacak firmalara şartnameler 25 bin lira karşılığında satılacak ve teklif verecek firmalar 600 bin Euro veya karşılığı tutarda geçici teminat yatıracaktı.

‘Kredi bulamadı'

DHMİ Eski Genel Müdürü Funda Ocak, geçen yılın sonunda TBMM KİT Komisyonu’nda kurumun 2015-2016 yılı hesaplarına ilişkin görüşmeleri sırasında Çukurova Havalimanı projesiyle ilgili bilgi verirken gecikmelerle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

“2011 yılında yap-işlet-devret modeliyle bu havalimanımızı ihale ettik. İhaleye tek bir firma katıldı ve ihaleyi alan firma verilen garantilere rağmen yatırım maliyetini çıkaramadı. Yatırım maliyeti 357 milyon euroydu. Kredi bulamadı, tıkandı. Bunun üzerine 2015’te sözleşmesini feshettik. Bu defa öz kaynaklarımızla bu işi yapmak istedik, yatırım maliyetinde revizyona gittik, küçülttük. Altyapı, üstyapı olarak iki ayrı ihaleye çıktık. Altyapı ihalesinin toplam tutarı 285 milyon TL. Ancak şu an çalışmalar yavaş yürüyor, inşaatın yüzde 40’ına geldik tıkandık. Üstyapı da 899 milyon TL’ye ihale edildi. Yer teslimi yapıldı.”

ANTALYA İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Yolcu sayısı bakımından Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olan Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve işletme ihalesinin sürpriz bir şekilde ertelenmesi Meclis'te gündem olmuştu. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek Ulaştırma Bakanı'na ihalenin neden iptal edildiğini sorarken İstanbul Havalimanı'nı işleten firmanın (İGA) ihale ile ilgilenip ilgilenmediğini sorusunu da yöneltti. Sozcu.com.tr'ye konuşan İGA yetkilileri ihale ile ilgilenmediklerini belirtti. İhalenin neden iptal edildiği ise resmi olarak henüz açıklanmadı.