Nur Tuğba Namlı kimdir eşi Mustafa Namlı kaç yaşında mesleği

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına Seda Akgül'ün koltuğuna Nur Tuğba Namlı geldi. Hakan Ural ile birlikte programı sunacak olan Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında ve eşi Mustafa Namlı kim soruları ise merak konusu oldu.

Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında ve eşi kim araştırmaları Neler Oluyor Hayatta programına katılması ile merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Hakan Ural'ın yeni partneri Nur Tuğba Namlı oldu. Seda Akgül programdan ayrıldığını zehir zemberek sözlerle duyurmuştu.

Nur Tuğba Namlı kimdir: Aslen Mersinli olan Tuğba Algül, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Algül, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin 2 tane çocuğu var.