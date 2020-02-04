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Coronavirüs Türkiye'de 3 ili vurdu! 30 bin rezervasyon iptal

Ölü sayısının hızla arttığı koronavirüsü dünya turizmini ciddi anlamda tehdit etmeye başladı. Türkiye'ye yapılan 30 binin üzerinde rezervasyon iptal edildi.

Uçuşları durdurma, yolları kapatma ve virüs kontrol altına alınana kadar havalimanlarındaki geçişlere kısıtlama getirilirken, ortaya çıkan tablo ise Türk turizm sektörünü 3 ilde gözle görülür bir şekilde etkiledi.

Yıllık 250 milyar dolarlık turizm harcaması ile listenin zirvesinde yer alan Çinli turistler virüs nedeniyle evlerine kapanınca başta Asya Pasifik'te yer alan ülkeler olmak üzere Avrupa ve Amerika'da yüz binlerce otel rezervasyonu iptal edildi.

30 binin üzerinde rezervasyon iptal

Çin ile 1 milyon turist hedefi olan Türkiye'de ise ağırlık 3 ilde yer alıyor. Çarşamba günü Şubat ayı sonuna kadar uçuşların tamamen durdurulacağı ülkeden Türkiye'ye yapılan 30 binin üzerinde rezervasyon iptal edildi.

3 ile geliyorlar

1 milyon Çinli turist hedefi olan Türkiye'ye gelen Çinli sayısı geçtiğimiz yıl 400 binin üzerine çıkarken 2020 için beklenen rakam ise 550-600 bin civarında. Gelen turistlerin yüzde 90'ın seyahat ettiği il ise İstanbul, Denizli ve Nevşehir olarak öne çıkıyor. İstanbul genelinde ağırlıkla tarihi yarım ada, Nevşehir'de Kapodokya, Denizli'de ise Pamukkale Çinli turistlerin en fazla uğrak mekanları oluyor.

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