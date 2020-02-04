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Şubat ayı resmi kira artış oranı belli oldu: Yüzde 14.52

2020 yılı Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla beraber Şubat ayı resmi kira artış oranı da yüzde 14.52 oldu.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2020 Şubat ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.52 rakamı ortaya çıktı.

Nasıl hesaplanıyor?

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

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