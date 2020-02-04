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FETÖ'nün gerçek yüzü ortaya çıkıyor şimdi de LGBT'ye talip oldular

Hain FETÖ örgütünün gerçek yüzü ortaya çıkıyor. FETÖ şimdi de LGBT'ye talip oldu. ABD’nin New Jersey eyaletinde pilot uygulamasına başlanacak olan LGBT müfredatı eğitimi için FETÖ ile irtibatlı olduğu bilinen Bergen Art and Science Academy de başvurdu.

FETÖ’nün New Jersey’deki bir okulu, eyalette zorunluluk kapsamına giren lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) müfredatının test edileceği okullar arasına girdi. Kendi tabanına karşı muhafazakar bir yaşam algısı empoze eden FETÖ'nün ABD'de, kendi takipçilerinin çocuklarının da eğitim gördüğü sözleşmeli okullarında LGBT pilot eğitimi vermek için gönüllü olması tepkiyle karşılandı.

Müslüman ve Hristiyan ebeveynler tepki gösterdi

Öte yandan, geçen yıl yürürlüğe girmesine rağmen 2020-2021 yılının orta ve lise müfredatlarında ilk defa şubat ayında test edilecek olan LGBT eğitimi, bölgedeki Müslüman ve bazı Hristiyan grupların tepkisini çekti. Çocuklarının böyle bir eğitim almasını istemeyen veliler bu uygulamanın Amerikan Anayasasının, özgürlükler ve sınırları konusunda tanımlama yapan Birinci Ek Maddesine karşı olduğu gerekçesi ile kaldırılmasını talep eden bir bildiriyi toplantıda yetkililere sundu.

LGBT telkini olduğunu düşünüyorlar

New Jersey’de St. George St. Shenouda Kıpti kilisesi papazı Thomas Nashed ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Müfredatı eleştirenler başkalarına nasıl yaşaması gerektiğini anlatmaya çalışmıyorlar. Fakat, bu uygulamanın bir tür LGBT telkini olduğunu düşünüyorlar." dedi.

FETÖ’nün iLearn Schools şirketine bağlı

Bergen Arts Science Charter School, Kuzey New Jersey’de FETÖ tarafından işletilen iLearn Schools Inc. isimli şirkete bağlı olarak faaliyet gösteriyor. New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Amerikan gazetelerinde önceki yıllarda, iLearn okullarının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilişkisi olduğu üzerine yazı dizileri çıkmış, ayrıca, yine bu okul zincirine bağlı Paterson Art Science Charter School Direktörü Danny Necimo (Doğan Neciomoğlu) hakkında, okulda çalışan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile dava açıldığı haberleri yayılmıştı.

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