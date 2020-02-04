Üniversiteli kayıp Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı
TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun mobese kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı.
Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Saltuk Viyadüğü'ndeki görüntülerinin ardından Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Üzgün ve düşünceli halleri ekrana yansıdı
Valilik binasının karşısında bulunan mobese kameralarına 5 Ocak'ta yansıyan görüntülerde Gülistan Doku'nun, erkek arkadaşı Rus Z.A. ile çalıştığı kafede görüşmeye gittiği anlar yer aldı. Doku, Z.A. ile görüştükten sonra kafeden ayrılan, üzgün ve düşünceli halde ellerini göğsünün üzerinde bağlayıp, ana caddeden karşıya geçerken mobese kameralarına yansıyor. Doku, daha sonra minibüs durağında beklediği saat 11.26'dan saat 11.30'a kadar cep telefonuyla konuşma yapmasının ardından Dinar Deresi yönüne giden minibüse bindikten sonra kamera açısından çıkıyor.
Telefon görüşmesini internet üzerinden yaptığı belirlendi
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Gülistan Doku'nun, 11.26 ile 11.30 saatleri arasında kiminle konuştuğunun tespit edilmesi için GSM operatörlerine yazı gönderildi. Operatörlerden, Doku'nun hattıyla söz konusu saatlerde herhangi bir telefon görüşmesinin yapılmadığı bilgisi geldi.