Üniversiteli kayıp Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Üzgün ve düşünceli halleri ekrana yansıdı

Valilik binasının karşısında bulunan mobese kameralarına 5 Ocak'ta yansıyan görüntülerde Gülistan Doku'nun, erkek arkadaşı Rus Z.A. ile çalıştığı kafede görüşmeye gittiği anlar yer aldı. Doku, Z.A. ile görüştükten sonra kafeden ayrılan, üzgün ve düşünceli halde ellerini göğsünün üzerinde bağlayıp, ana caddeden karşıya geçerken mobese kameralarına yansıyor. Doku, daha sonra minibüs durağında beklediği saat 11.26'dan saat 11.30'a kadar cep telefonuyla konuşma yapmasının ardından Dinar Deresi yönüne giden minibüse bindikten sonra kamera açısından çıkıyor.